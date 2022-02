Futbol Cinco, insidiosa trasferta contro Volare Polignano nel turno infrasettimanale

Conclusa la parentesi Final Four di Coppa Italia, vinta dal Futsal Noci, è nuovamente tempo di campionato per le compagini militanti nel massimo torneo regionale di futsal le quali scenderanno in campo questa sera, martedì 15 febbraio.

I biscegliesi del Futbol Cinco saranno di scena sul campo del Volare Polignano nel sedicesimo turno del massimo torneo regionale. Una gara molto insidiosa per la compagine nerazzurra in quanto affronterà una squadra vogliosa di riscatto dopo il ko per 3-0 maturato contro il Barletta calcio a 5. Al contempo, i ragazzi di Tritto, puntano a proseguire la striscia positiva di risultati dopo il successo in rimonta sul Futsal Monte Sant’Angelo.

Le due squadre sono distanziate di un punto (19 per il Cinco, 20 per la squadra barese). Statistiche alla mano, i nerazzurri sono andati a segno in 67 occasioni contro le 46 del Volare Polignano. Tuttavia, la squadra locale detiene la terza miglior difesa con 48 gol subiti (meglio solo Noci e Taranto). Non farà parte della contesa L’Abbate appiedato per un turno dal Giudice Sportivo.

Nel match d’andata la squadra rossoverde si impose per 3-1. La gara, che avrà fischio d’inizio alle ore 21, sarà diretta da Francesco Chimenti di Bari coadiuvato da Daniele Spagnulo di Taranto.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco