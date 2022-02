Futbol Cinco, in palio la Final Four di Coppa Italia contro il New Taranto

Quarantotto ore dopo il match contro il Futsal Barletta è nuovamente tempo di scendere in campo per il Futbol Cinco che questa sera, martedì 1 febbraio alle ore 21, sarà di scena al “Pala Mazzola” di Taranto per affrontare la compagine locale del New Taranto nel secondo turno della Coppa Italia riservata alle compagini militanti nel campionato di serie C1 di futsal.

I ragazzi di Tritto puntano a riscattare il ko esterno contro la squadra barlettana ed entrare tra le prime quattro della competizione regionale. La squadra di casa invece, ha concluso il girone d’andata in seconda posizione ed è reduce dal 2-2 in trasferta contro il Volare Polignano. Nell’ultimo precedente disputatosi in terra tarantina, il Futbol Cinco venne sconfitto per 7-2.

Dirigerà l’incontro Agostino Fiorentino di Barletta coadiuvato da Francesco Conca sempre di Barletta. La vincente staccherà il pass per le Final Four (in programma sabato 12 e domenica 13 febbraio con sede da definire) ed affronterà in semifinale chi si aggiudicherà la contesa tra Audace Monopoli e Volare Polignano.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco