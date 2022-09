Futbol Cinco: esordio casalingo contro il Byre Ruvo, due novità di mercato nelle ultime ore

Esordio casalingo per il Futbol Cinco che apre la propria stagione nel campionato di Serie C1 di futsal ospitando, oggi pomeriggio alle ore 16, il Futsal Byre Ruvo al PalaCosmai.

Un derby attende dunque i nerazzurri pronti a tuffarsi immediatamente e a trecentosessanta gradi nel clima di un torneo sempre difficile e stimolante contro una formazione neopromossa che arriverà a Bisceglie con grande entusiasmo e con la voglia di stupire. L’obiettivo del collettivo biscegliese è quello di partire subito con il piede giusto e con i tre punti per approcciare nella maniera migliore un’annata nella quale i ragazzi di mister Tritto desiderano giocarsela a viso aperto contro qualunque avversario.

Nel frattempo, la società continua a perfezionare l’organico al fine di consegnare al tecnico una rosa completa e al tempo stesso ampia. Rientra in quest’ottica l’ultimo acquisto operato dai nerazzurri a poche ore dal fischio d’inizio di questo primo match. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivato l’annuncio del ritorno in maglia Cinco del portiere classe 1994 Damiano Di Molfetta, già protagonista con i medesimi colori nella stagione 2017/18, quella dell’esordio assoluto del Futbol Cinco nei campionati organizzati dalla LND Puglia. Un graditissimo ritorno quello dell’estremo difensore che nelle ultime stagioni ha maturato esperienze anche con l’altra formazione cittadina del Nettuno, con il Cus Foggia e nel futsal piemontese con la casacca del Taurus Futsal. A poche ore dal fischio d’inizio ecco l’ufficializzazione di Angelo Di Ceglie (foto a destra), classe 1996, biscegliese purosangue dalle doti offensive, aveva entusiasmato tutti con le sue giocate e reti nelle giovanili del Santos Club Bisceglie. Torna nel mondo del futsal dopo un infortunio che lo ha tenuto per lungo tempo lontano dal rettangolo di gioco.

(FOTO: UFFICIO STAMPA FUTBOL CINCO BISCEGLIE)