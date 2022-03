Futbol Cinco e Nettuno, sarà un sabato di sfide alle capolista

Impegni dal coefficiente di difficoltà molto elevato per Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 19 marzo alle ore 16.00.

Pochi giorni dopo il pareggio contro la Futsal Andria, i nerazzurri di Tritto si recheranno nella tana della capolista Futsal Noci nel match valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di calcio a 5 serie C1. Una gara molto complessa per i biscegliesi in quanto se la vedranno con l’unica squadra imbattuta nel girone che detiene il secondo miglior attacco con 109 reti (meglio solo il Futsal Barletta con 114) e la difesa meno perforata con 40 gol subiti. La compagine di casa è reduce da 6 affermazioni consecutive e, nell’ultimo turno, ha battuto il Barletta calcio a 5 per 4-2.Top scorer della squadra biancoverde, è Roberto Ferdinelli autore di 34 marcature così come Caselli del Futsal Brindisi e Rodrigo Marques dell’Audace Monopoli. Il match in programma al “Pala Intini” di Noci sarà diretto da Antonio Ciniero di Brindisi coadiuvato da Sara Sparviero di Molfetta.

Alla stessa ora, al “Campo Privato Cus” di Bari, toccherà al Nettuno ospite del Cus Bari capolista del girone, nel sesto turno del torneo serie C2 girone A. I biancazzurri vogliono evitare di fare da sparring partner contro la prima della classe che, in diciotto gare, ha ottenuto 16 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta e mette nel mirino la nona vittoria di fila. Il Cus Bari ha siglato sinora 106 gol e subiti 43 (terza miglior difesa) e fa in Mazzilli il miglior marcatore con 26 sigilli sinora. Nel match d’andata il Nettuno fu sconfitto per 8-5. Giovanni Papapicco è il direttore di gara designato per l’incontro.

Riposa invece la Diaz.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco