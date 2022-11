Futbol Cinco e Nettuno a caccia del riscatto nel turno infrasettimanale

E’ nuovamente tempo di campionato per Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo oggi pomeriggio, 1° novembre, nel turno infrasettimanale delle rispettive competizioni regionali.

I nerazzurri di Tritto puntano a dimenticare i rimediati negli ultimi due turni contro Aradeo e Alta Futsal Altamura nel match con il Futsal Terlizzi in programma al “Pala Cosmai” alle ore 19.30 e valevole per il settimo incontro del campionato serie C1. i terlizzesi hanno ottenuto sinora 3 punti (vittoria contro il Futsal Monte Sant’Angelo) e sono reduci dalla sconfitta per 4-3 con il Futsal Brindisi. Il Cinco invece, ha raccolto sinora 6 punti e vuole invertire la rotta per presentarsi al meglio alle due trasferte consecutive con Futsal Brindisi e Barletta calcio a 5. Gli ospiti detengono il secondo peggior attacco con 18 gol siglati (il miglior marcatore è Giancola con 4 sigilli ed a segno sabato scorso). I ragazzi di Cirillo inoltre, hanno subito sinora 31 gol. Nel Futsal Terlizzi militano il biscegliese Gigi Palermo e Christian Albrizio passato al futsal dopo una lunga militanza nel calcio a 11 tra cui con l’Unione Calcio Bisceglie. La gara sarà diretta da Paolo Giovanni Laghetti di Taranto coadiuvato da Francesco Paolo Scolamacchia di Barletta.

Alle ore 16.00 invece, al “Centro Sportivo Aurora”, toccherà invece al Nettuno che ospiterà l’Azetium Rutigliano nel quarto turno del campionato serie C2 girone A. L’obiettivo di biancazzurri è quello di muovere la classifica e cancellare lo 0 dalla casella punti ottenuti. Stessa sorte per la compagine ospite che ha rimediato tre sconfitte nelle prime tre uscite in campionato e detiene il peggior attacco (3 gol fatti) e la difesa più perforata (26 reti incassate). Dirigerà l’incontro Giuseppe Massimilian Tupputi di Barletta.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco