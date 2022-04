Futbol Cinco chiude la stagione con una sconfitta in casa, pari del Nettuno in C2

Un punto in due gare. E’ questo l’esito delle partite che ha visto protagoniste le squadre biscegliesi nel sabato prepasquale.

Ko interno per il Futbol Cinco battuto per 9-6 dall’Audace Monopoli nell’ultima giornata del campionato serie C1 di calcio a 5. Match già in ghiaccio nella prima frazione con gli ospiti avanti per 6-2. Mattatore dell’incontro è stato Lara, autore di un poker rimpinguato dalle doppiette di Giannuzzi e Crespo e dal sigillo di Grattagliano. Per i biscegliesi invece, a segno Sinigaglia e Tritto con una doppietta e le marcature di D’Elia e De Cillis. Futbol Cinco che chiude il campionato all’undicesimo posto con 28 punti frutto di 8 vittorie,4 pareggi e 14 ko.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Torna a far punti il Nettuno che pareggia in trasferta per 5-5 contro il Grimal Team nel posticipo del ventitreesimo turno. Le reti biancazzurre portano la firma di Gadaleta (doppietta), Troilo, Acquaviva e Di Clemente. Biscegliesi che si portano a quota 8 punti e, nel prossimo turno in programma sabato 23 aprile ospiteranno al “Centro Sportivo Aurora” il Just Mola.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco