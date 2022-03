Futbol Cinco cede al Taranto, Nettuno sconfitta in casa del Public Molfetta / CLASSIFICHE

Due sconfitte di misura. E’ questo il resoconto delle partite che ha visto coinvolte Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nella serata di martedì 29 marzo.

I nerazzurri di Tritto cedono per 4-3 contro il New Taranto calcio a 5 nel recupero della diciannovesima giornata di Serie C1. Le reti del Futbol Cinco portano la firma di De Cillis, autore di una doppietta e Sinigaglia. Per gli ospiti invece a segno Bottiglione e Rodrigo artefici di due gol a testa. In virtù del ko odierno, i biscegliesi rimangono a quota 27 punti in classifica. Prossimo appuntamento sabato 9 aprile nella tana del fanalino di coda Eraclio.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Cade anche il Nettuno sconfitto sempre per 4-3 dal Public Molfetta nel ventesimo turno del torneo serie C2 girone A. Le marcature biancazzurre portano la firma di Gadaleta (doppietta) e Parisi. I ragazzi del presidente Papagni restano sempre al penultimo posto con 7 punti e sabato prossimo, 2 aprile saranno di scena a Rutigliano ospiti dell’Audax Rutigliano.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco