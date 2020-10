Futbol Cinco oggi di nuovo in campo per il turno infrasettimanale

Interrompere il digiuno di punti. E’ questo l’obiettivo del Futbol Cinco che, questa serata, martedì 13 ottobre, alle ore 21, scenderà in campo al “Pala Piccinni” di Altamura per affrontare l’Alta Futsal nel turno infrasettimanale valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di futsal serie C1.

Una gara che si preannuncia aperta ad ogni risultato. Se da una parte i ragazzi di Maurizio Di Pinto vogliono cancellare lo zero in classifica, la squadra altamurana guidata da Bufano, intende proseguire la striscia positiva di risultati dopo i due pareggi maturati con Volare Polignano ed Audace Monopoli.

Delle sette reti siglate sinora dall’Alta Futsal, ben 6 portano la firma di Maiullari, artefice di un poker nel pareggio per 4-4 contro la squadra monopolitana. Il Cinco invece, detiene il secondo peggior reparto offensivo con 5 gol messi a segno.

Dirigerà l’incontro Antonio Lamarina di Brindisi il quale sarà coadiuvato da Mirko Girolamo Cantatore di Molfetta.