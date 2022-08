Futbol Cinco Bisceglie: ufficiale l’arrivo di Russo, svelate le avversarie di C1

Tre operazioni nel giro di poche ore per il Futbol Cinco Bisceglie che ha conosciuto, inoltre, le avversarie inserite nel prossimo campionato di serie C1.

La novità porta il nome di Giuseppe Russo, universale classe 1991, reduce dall’esperienza alla Futsal Andria e con un passato importante con Bisceglie C5, Futsal Bisceglie, Ruvo e Diaz. “Ho grande voglia di riscatto – dichiara – per una serie di situazioni, faccio anche mea culpa, la scorsa stagione non è stata delle migliori. Ringrazio comunque la Futsal Andria, sempre rispettosa nei miei confronti. Ho apprezzato l’interessamento e la stima dimostrate da mister Francesco Tritto. Mi sono messo a disposizione con molta umiltà: spero di ripagare la fiducia della società con i risultati attesi. Sono pronto a dare il mio contributo e sostegno ai miei nuovi compagni di squadra”.

Il capitolo conferme riguarda due giovani di prospettiva: Sabino Di Tullio e Mauro Montarone faranno parte del gruppo prima squadra. Pedine della formazione Under 21, i due continueranno il percorso di inserimento tra i senior a disposizione di Tritto. Già in occasione dell’ultima stagione, Di Tullio e Montarone hanno avuto la possibilità di disputare minutaggio importante in Serie C1.

“In vista della nuova stagione, l’obiettivo personale – afferma il centrale Di Tullio – è quello di essere costante negli allenamenti, con impegno e serietà. Vorrei ricambiare la fiducia della società, dimostrando di mantenere la giusta lucidità in campo nel corso di tutta la stagione”.

Tritto crede ampiamente anche nelle potenzialità di Montarone: “Sono cresciuto molto in questi anni grazie alla fiducia del mister – afferma il pivot classe 2002 –. Ci tengo particolarmente a ringraziarlo: mi sento pronto, non voglio deludere le aspettative: ricambierò dando il massimo”.

Futbol Cinco che ha conosciuto i nomi delle avversarie che comporranno la prossima serie C1. Ecco di seguito l’elenco completo: Futsal Terlizzi, Futsal Barletta, Futsal Ruvo, Monte Sant’Angelo, Barletta C5, Futsal Andria, Alta Futsal, Volare Polignano, Cus Bari, Azzurri Conversano, Football Latiano, Futsal Brindisi, Aradeo.