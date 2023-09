Futbol Cinco Bisceglie, esordio casalingo nel campionato di C1 / CALENDARIO

La LND Puglia nel pomeriggio odierno ha reso noto il calendario di serie C1 di calcio a 5 per la stagione 2023/2024 che vedrà ai nastri di partenza il Futbol Cinco Bisceglie.

Gli uomini di mister Tritto esordiranno il 23 settembre in casa contro il Futsal Terlizzi, tra le candidate alla vittoria finale. Sette giorni dopo prima trasferta sul campo del Cus Foggia. Girone di ritorno che termina 2 dicembre, mentre l’ultima del 2023 si disputerà il 23 dicembre per poi riprendere 13 gennaio 2024. Ultima di stagione regolare prevista per il 23 marzo in casa contro il Futsal Byre Ruvo.