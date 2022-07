Futbol Cinco Bisceglie, Di Pilato rinnova: “Mi auguro sia l’anno giusto, lo devo a mister Tritto”

Non si ferma il lavoro in casa Futbol Cinco Bisceglie che oggi ha ufficializzato il rinnovo del rapporto con Valerio Di Pilato anche per la prossima stagione.

L’estremo difensore tranese affiancherà Simone Di Benedetto a completare il reparto portieri. Nel corso della passata stagione, Di Pilato è stato spesso lontano dal rettangolo di gioco a causa di un lungo infortunio. Tuttavia la permanenza è stata voluta fortemente dalla società che conosce benissimo le sue qualità.

“Mi auguro sia l’anno giusto, quello della rivalsa: lo devo a mister Francesco Tritto in primis – afferma Di Pilato – e al resto della società. Cercherò di mettermi il più possibile a disposizione, aiutando i miei compagni nel migliore dei modi. Sono in debito con l’ultima stagione: voglio recuperare tutto ciò che non ho potuto fare negli ultimi 12 mesi”.