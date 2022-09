Fùtbol Cinco Bisceglie, alla corte di mister Tritto arriva Antonio L’Erario

Il Fùtbol Cinco Bisceglie, in vista della prossima stagione ha ufficializzato nella giornata di ieri l’arrivo del giovane Antonio L’Erario.

Alla corte di mister Francesco Tritto arriva un giocatore interessante sotto molti punti di vista. Il giocatore classe 2000, spicca per la sua versatilità sul campo; in questa nuova avventura potrà dimostrare il suo potenziale dopo diverse stagioni positive nelle squaddre giovanili.

Nella scorsa annata L’Erario ha messo a segno 5 reti tra le fila della Futsal Andria: “Sono pronto ed emozionato per questa nuova avventura con la maglia del Fùtbol Cinco Bisceglie – sottolinea L’Erario – Le mie aspettative sono alte e cercherò di dare il meglio in vista della nuova stagione: spero in un anno pieno di soddisfazioni per me e la mia squadra” conclude.