Futbol Cinco Bisceglie, a Bari arriva la quarta sconfitta consecutiva in campionato

Quarta sconfitta consecutiva per il Futbol Cinco Bisceglie che sul campo del Cus Bari esce a mani vuote nel quarto turno del campionato Serie C1 di calcio a 5.

Il turno infrasettimanale, giocato questa sera, ha visto i neroazzurri chiudere sotto 5-3 la prima frazione di gioco. Nella ripresa il copione non cambia, anzi, i padroni di casa dilagano sino al 13-4 portando a casa la quarta vittoria in campionato ed il primato anche a seguito del ricorso vinto contro il Thuriae.

Tabellino che nella sponda barese vede Sette autore di una quaterna, seguito dalla tripletta di Catucci; due gol a testa per Sicilia e Mazzilli, a segno anche Gigante e Loiotine. In casa biscegliese reti di De Cillis, Uva, Sinigaglia e G. Tritto. Sabato si torna in campo con il Futbol Cinco che attende al Pala Cosmai il Futsal Ostuni. (Credit foto: Futbol Cinco Bisceglie)

Clicca qui per la classifica aggiornata