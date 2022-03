Futbol Cinco, al “Paladolmen” arriva il New Taranto

Nuovamente tempo di campionato per il Futbol Cinco che questa sera, 1 marzo, alle ore 21.00 ospiterà al “Paladolmen” il New Taranto nel turno infrasettimanale valevole per la diciannovesima giornata del campionato serie C1 di calcio a 5.

I nerazzurri vogliono dare continuità alla vittoria in trasferta ottenuta contro l’Aradeo. Non sarà semplice in quanto se la vedrà con la vice capolista del girone la quale è reduce dall’affermazione casalinga per 4-1 sul Barletta calcio a 5 e punta a consolidare la seconda posizione in graduatoria. Tra le due squadre ci sono 14 punti di differenza. Il Cinco ne ha ottenuti 22 contro i 36 della compagine tarantina. Gli ospiti detengono la seconda miglior difesa con 49 gol subiti (meglio solo il Noci. Delle 76 marcature realizzate complessivamente, ben 33 portano la firma di De Risi capocannoniere del girone e a segno con una doppietta nell’ultima gara.

Si tratta della terza gara tra le due compagini in questa stagione. In entrambi i precedenti, il New Taranto ne è uscita vincitrice (7-2 in campionato e 5-1 in Coppa Puglia).

La gara sarà diretta da Francesco Paolo Scolamacchia di Barletta coadiuvato da Angelo Dilucia di Foggia.