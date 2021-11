Futbol Cinco ad Altamura per l’infrasettimanale di C1, debutto in Coppa per il Nettuno

Tempo di campionato e Coppa per Futbol Cinco e Nettuno che questa sera, martedì 9 novembre, scenderanno nuovamente in campo. Dare seguito alla bella vittoria contro il Barletta calcio a 5. E’ questo l’obiettivo dei nerazzurri di Tritto che si recheranno ad Altamura per affrontare la squadra locale dell’Alta Futsal nell’ottavo turno del massimo torneo regionale di calcio a 5. I pronostici pendono a favore dei biscegliesi che vorranno fare bottino pieno per avvicinarsi sempre più alle posizioni di testa. L’Alta Futsal invece, è reduce dal ko esterno per 5-1 contro il Futsal Barletta e punta a dare continuità al pareggio interno con il Barletta calcio a 5. I biancorossi detengono il secondo peggior attacco con 16 gol segnati (peggio solo il Barletta calcio a 5) di cui 6 portano la firma di Antuofermo a segno da quattro gare consecutive. Antonio Pedarra di Foggia è l’arbitro designato per il match e sarà coadiuvato da Sara Sparviero di Molfetta. Tempo di Coppa Puglia per il Nettuno di scena al “Tensostatico G.Piazzolla” di Margherita di Savoia ospite del Grimal Team c5 nel match d’andata del primo turno della competizione regionale. Una gara tutta da vivere con entrambe le squadre che vogliono riscattare i ko maturati nei turni di campionato. La gara sarà diretta da Giancarlo Lanzellotti di Molfetta. Foto: Pagina facebook Futbol Cinco