Frena l’Unione Calcio, mezzo sorriso Don Uva. Nuovo stop Virtus

Bilancio in negativo per le compagini di calcio regionale biscegliesi scese in campo nella giornata di domenica 5 dicembre.

Kappò per l’Unione Calcio al “Poli” contro il Borgorosso Molfetta, con gli azzurri sconfitti per 1-0 nell’ultimo turno del girone d’andata. Dopo un avvio equilibrato, gli uomini di Rumma hanno diverse occasioni per sbloccare.

Nella ripresa all’8′ Zinetti fallisce un calcio di rigore per fallo su Bufi (parato da De Santis), poi il match si fa più contratto. Al 38′ arriva la doppia ammonizione per capitan Bufi e dopo un solo giro di lancette ne approfittano i molfettesi, a segno con Roselli sugli sviluppi di un calcio franco.

A nulla vale il forcing finale dell’Unione Calcio, che incamera il quinto stop in campionato. Nel prossimo turno i biscegliesi inaugureranno il girone di ritorno con la trasferta sul campo del Città di Mola.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A

Torna a far punti, invece, il Don Uva, che al “Di Liddo” impatta per 2-2 contro la Rutiglianese. I biancogialli sbloccano al 43′ con Uva, poi gli ospiti ribaltono grazie alla doppietta di Dipierro, ma Pasculli al 34′ della ripresa trova il gol che permette ai biscegliesi di evitare un immeritato stop.

Domenica prossima anche per i ragazzi del tecnico Capurso si aprirà il girone di ritorno: in programma la sfida casalinga contro Capurso.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A

Non regala soddisfazioni l’undicesimo turno di campionato alla Virtus Bisceglie, sconfitta per 2-0 sul campo del Real San Giovanni.

La compagine del tecnico Piccarreta si arrende alle marcature di Pollino e Melchionda. Biscegliesi che restano a quota 9 punti in graduatoria e nel prossimo turno ospiteranno il Troia (12 punti).