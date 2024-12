Francesco Ventura è il nuovo tecnico del Futsal Byre Ruvo

Francesco Ventura torna in panchina. Il tecnico biscegliese è la nuova guida tecnica del Futsal Byre Ruvo, compagine che milita nel campionato di Serie C1 di calcio a 5.

Ventura nella passata stagione ha guidato il Nettuno Bisceglie (Serie C2), ma vanta numerose esperienze a livello nazionale come quelle con Futsal Bisceglie (Serie A2) e Bisceglie Femminile (Serie A).

Adesso per il tecnico classe 1973 una nuova esperienza, la prima da subentrato, prendendo il posto di Giovanni Rutigliani, sollevato dall’incarico di allenatore dei ruvesi nelle scorse ore.

Per Ventura un compito non semplice, quello di risollevare le sorti di un Byre Ruvo penultimo in classifica con 5 punti, ad una giornata dal termine del girone d’andata, e con la zona salvezza distante sei lunghezze. Sabato prossimo l’esordio da ex per il tecnico biscegliese sul campo della capolista Real Molfetta.