Francesco Preziosa nuova guida tecnica dell’Atletico Bisceglie

Cambio alla guida tecnica dell’Atletico Bisceglie con Francesco Preziosa che prende il posto di Savino Leonetti dopo la rescissione consensuale con il club.

Preziosa, biscegliese classe 1980, in possesso di patentino UEFA B, ha maturato una lunga esperienza da tecnico partita dal settore giovanile del Don Uva (dal 2003 al 2012) come istruttore, dai Piccoli amici ai Giovanissimi provinciali, fino agli Allievi, proseguita poi con la Juniores dell’Unione Calcio e con il ritorno al Don Uva dove, oltre al settore giovanile, ha portato la prima squadra a vincere i playoff del campionato di Terza categoria nel 2016. Francesco Preziosa ha anche allenato l’Apulia Trani femminile in Serie C.

Inoltre la società ha annunciato l’ingresso nell’area tecnica del nuovo dirigente Angelo Tritto, biscegliese classe 1974, tesserato ASI come osservatore di calcio. L’operato e l’esperienza di Tritto saranno utili nell’attività di coordinamento con l’allenatore e la dirigenza in chiave di operazioni di mercato, inoltre svolgerà mansioni di team manager focalizzando l’attenzione nella gestione del gruppo atleti.

Atletico Bisceglie che sarà impegnato domenica prossima nel campionato provinciale di Terza categoria a Trani (15 dicembre alle ore 14:30) contro la capolista Polisportiva.