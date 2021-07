Forza e gol, la Diaz si porta a casa Divincenzo

Il mercato della Diaz continua a regalare gioie ai propri sostenitori, il club annuncia nella mattinata odierna l’acquisto dal Barletta di Walter Divincenzo.

Laterale barlettano, classe ’97, Divincenzo è salito agli onori della cronaca trascinando l’Editalia Barletta alla doppietta campionato di C1 e coppa di categoria nella stagione 2018/19. L’anno successivo il neo acquisto biscegliese passa alle Aquile Molfetta dove realizza 10 gol in un campionato definitivamente sospeso a marzo per via della pandemia da covid. L’anno scorso il ritorno al Barletta per guidare l’attacco del sodalizio di Tonino Dazzaro. Squadra portata alla permanenza in B soprattutto grazie ai 28 gol realizzati da Divincenzo.

Adesso l’approdo alla corte di mister Danisi per una nuova ed entusiasmante esperienza, “La possibilità di approdare alla Diaz è nata dalla volontà della dirigenza biscegliese che mi ha fortemente voluto – ammette Divincenzo – e io ho accettato con grande entusiasmo questa opportunità. Da questa nuova esperienza mi aspetto una crescita a livello tecnico e tattico e sono sicuro che con lo staff, che la dirigenza ha messo a disposizione, si potranno fare grandi cose”.

Divincenzo ritrova a Bisceglie Pedone ed altri avversari incrociati negli anni, una squadra che il bomber descrive così, “E’ un mix di giovani e giocatori esperti, con alcuni ci ho già giocato quindi non avrò nessuna difficoltà ad ambientarmi. Mi aspetto un campionato importante, ci sono tutte le componenti per disputare un bella stagione, ci toglieremo belle soddisfazioni”.