Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris) conquista due medaglie ai Mondiali Junior con la Nazionale

Un epilogo da sogno per la squadra italiana al 3° Campionato Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica, che si è svolto dal 18 al 22 giugno all’Armeec Arena di Sofia. Tra le stelle del team azzurro brilla Flavia Cassano della Ginnastica Ritmica Iris, protagonista insieme alle sue compagne di due prestazioni straordinarie che hanno fruttato una medaglia d’argento e una di bronzo nella competizione internazionale.

Allenate da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, le ginnaste italiane hanno dato prova di talento, maturità e determinazione. La domenica conclusiva dei Mondiali ha visto Flavia Cassano (Aurora Fano) esibirsi accanto ad Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori (Cervia Ginnastica) nell’esercizio con le 10 clavette. Con una performance scintillante sulle note di “Friend like me” di Will Smith, tratto dalla colonna sonora di Aladdin, le azzurre hanno incantato pubblico e giuria, chiudendo al secondo posto con 24.200 punti, alle spalle dell’Ucraina (24.900) e davanti alla Bulgaria (24.150).

Ma non è tutto: le azzurre hanno saputo replicare la magia anche nell’esercizio con i 5 cerchi, centrando un prestigioso bronzo con il punteggio di 25.100, a pari merito con l’Estonia. In questa prova la Bulgaria ha primeggiato con 26.600 punti, mentre il Brasile ha conquistato l’argento con 25.350.

Per Flavia Cassano, originaria di Capurso, e per l’intero team azzurro si tratta di un traguardo che segna solo l’inizio di un brillante percorso sportivo. L’Italia esce da questi Mondiali non solo con due medaglie, ma con la conferma di avere una generazione di giovani promesse pronte a scrivere nuove, emozionanti pagine nella storia della ginnastica ritmica internazionale.