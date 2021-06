Fit Italy IFFB, secondo posto per la biscegliese Gaia Mastrototaro

La biscegliese Gaia Mastrototaro si è classificata al secondo posto del concorso Fit Italy IFFB che si è svolto lo scorso 27 giugno a Roma.

L’atleta biscegliese si è imposta nella categoria “bikini + 169” accedendo alle finali nazionali. La IFBB (International Federation of BodyBuilding & Fitness) si occupa di organizzare gare di bodybuilding e fitness promuovendo e diffondendo tale disciplina nel territorio Italiano.

Un traguardo importante per Gaia Mastrototaro in una disciplina, il fitness, tra quelle in maggiore evoluzione sia a livello nazionale che internazionale.