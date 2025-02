Fit Combat fa incetta di vittorie al Campionato Italiano XFC Predator Champion

Notizie positive giungono dal Campionato Italiano XFC Predator Champion dove nella giornata di ieri il team Fit Combat ha fatto incetta di risultati positivi in quel di Mondragone.

In terra casertana sono quindici gli atleti del club biscegliese presenti alla manifestazione capitanati dal M° Enzo Cipri. In terra casertana en plein di medaglie d’oro per la Fit Combat. Menzione particolare per Luigi Cipri che vince nella categoria Contatto Pieno qualificandosi per gli European Championship Spartan Fight che si terranno quest’anno a Roma il 5 e 6 aprile.