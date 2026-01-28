Finale di Coppa Italia Eccellenza, Bisceglie-Taranto: tutte le informazioni sulla prevendita

Giovedì 5 febbraio, alle ore 18, lo stadio “Gustavo Ventura” ospiterà la finale di ritorno di Coppa Italia Eccellenza Puglia tra Bisceglie e Taranto. In vista della gara, il club neroazzurro stellato ha definito un piano di prevendita suddiviso in tre fasi, con una corsia preferenziale riservata inizialmente agli abbonati.

La prima fase, in programma il 27, 28 e 29 gennaio, è dedicata esclusivamente agli abbonati alle gare casalinghe di campionato. I biglietti avranno un costo di 6 euro per la gradinata e 13 euro per la tribuna, con ingresso gratuito per gli under 14. In questa fase l’acquisto sarà possibile solo presso i punti vendita fisici Jimiz Coffee in via Giovanni Bovio 286, Betaland in via Monte Pasubio 49/51 e la Tabaccheria Sant’Andrea in via Sant’Andrea 60.

Dal 30 gennaio al 3 febbraio scatterà la seconda fase, aperta a tutti, con prezzi di 8 euro per la gradinata e 15 euro per la tribuna, mentre resta confermato l’ingresso gratuito per gli under 14. Dal 4 al 5 febbraio, infine, sarà attiva la terza e ultima fase di vendita, sempre aperta a tutti, con biglietti al costo di 10 euro in gradinata e 18 euro in tribuna, under 14 ancora gratuiti.

Nella seconda e nella terza fase, oltre ai punti vendita già indicati, sarà possibile acquistare i biglietti anche online sulla piattaforma Etes.it. Per quanto riguarda il settore ospiti, la società comunica di essere in attesa delle disposizioni delle autorità competenti. (credit foto: Sergio Porcelli)