Final Six, avversario lombardo per la Ginnastica Ritmica Iris

Saranno le lombarde della San Giorgio ’79 Desio, le avversarie della Ginnastica Ritmica Iris alla prossima Final Six, prevista a Torino sabato 24 aprile.

L’esito è giunto al termine del sorteggio, avvenuto oggi pomeriggio negli uffici della Federazione Ginnastica d’Italia a Roma, alla presenza del presidente Gherardo Tecchi. A sorteggiare gli abbinamenti è stata la team manager Paola Porfiri che ha messo a confronto San Giorgio ’79 e Iris, collocate nel girone C. Nel girone A la Ginnastica Fabriano sfiderà l’Armonia Chieti, nel B le ginnaste dell’ASU di Udine incontreranno le atlete della Forza e Coraggio Milano. L’ordine delle rotazioni che sarà sempre: cerchio, palla, clavette e nastro.

Le vincitrici dei tre confronti si giocheranno lo Scudetto 2021, mentre le perdenti si affronteranno per conquistare la miglior posizione possibile ai piedi del podio.

Le semifinali di A1 saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube della Federginnastica, le finali in chiaro su Canale 9, Eurosport 2 e in simulcast su Discovery+.