Final Eight Coppa Italia Calcio a 5 femminile di serie A: oggi i quarti di finale

L’attesa è finita. Dopo i preparativi e le rifiniture effettuate delle squadre nella giornata di ieri, parte ufficialmente oggi la Final Eight PuroBio Cup di calcio a 5 femminile al Paladolmen. Oggi si disputano i quarti di finale con il seguente programma: Pescara Futsal – Italcave Real Statte alle ore 11; Bitonto calcio a 5 – Tikitaka Francaville alle ore 14; Granzette – Lazio alle ore 17 e Falconara – Bisceglie alle ore 20. Le vincenti delle prime due partite e delle seconde due sfide si affronteranno in semifinale sabato 9 aprile, rispettivamente alle 18 e alle ore 21. La finalissima invece si disputerà domenica 10 aprile alle ore 20.15 in diretta su Sky Sport.

Sarà dunque una prima giornata già densa di emozioni e spettacolo con le otto formazioni migliori del futsal femminile italiano che si contenderanno il passaggio del turno con il sogno di conquistare l’ambita coccarda tricolore e alzare la coppa Italia di Serie A.

L’ingresso al Paladolmen è gratuito per tutte le partite ma è necessario prenotare il proprio biglietto al link: https://bit.ly/PuroBioCup. Per accedere alla struttura sportiva è obbligatorio il Green Pass e l’uso della mascherina FFP2.

La prestigiosa manifestazione è organizzata dalla Divisione nazionale di calcio a 5 con il patrocinio del Comune di Bisceglie e il contributo di SportGoverno, Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.