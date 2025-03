Fiamme Cremisi Bisceglie, tre qualificati agli Assoluti Nazionali di karate

Sono tre gli atleti della Fiamme Cremisi Bersaglieri Città di Bisceglie a qualificarsi per gli Assoluti Nazionali dopo la fase regionale di Karate tenutasi al PalaFiom di Taranto nelle giornata di domenica 9 marzo.

Ben 99 atleti provenienti da tutta la Puglia. Fiamme Cremisi che hanno visto la qualificazione di Francesco Loiacono e Savino Fiore, entrambi medaglia di bronzo in ambito regionale. Centra l’obiettivo anche Laura Dell’Olio che ha chiuso in quinta posizione la sua partecipazione. Si ferma, invece, il cammino per Roberta Adesso e Samuele Totaro.

I ragazzi allenati da Donato Cannone e Francesco Simone parteciperanno quindi al Campionato Italiano Assoluto in programma il 29 e 30 marzo al Centro Olimpico di Lido di Ostia.