Calcio regionale: festeggia la Virtus Bisceglie, tonfo del Don Uva

Festeggia la Virtus, tonfo del Don Uva; emozioni contrastanti nella domenica pomeriggio calcistica per le due formazioni, rispettivamente impegnate in Prima Categoria e Promozione.

I biancazzurri battono a domicilio l’Atletico Peschici grazie ad una strepitosa prestazione di Giulio Papagni, il numero 10 degli ospiti, che realizza una tripletta; regalando così alla Virtus Bisceglie una vittoria che mancava da due giornate, quando erano arrivati due K.O. contro Audace Cagnano e Audace Barletta.

Per una Virtus che festeggia c’è invece il tonfo del Don Uva, con i biancogialli che cadono 2-0 nel finale, in casa, contro il Canusium Calcio; subendo le due reti decisive al 75’ da Patruno e al 78’ da Lenoci, fermandosi ancora dopo la sconfitta di Santeramo di settimana scorsa.

