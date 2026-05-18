Festa dello Sport dedicata a studenti biscegliesi: Doxa co-organizzatrice dell’evento

L’ASD Doxa annuncia la propria partecipazione, in qualità di co-organizzatrice, alla “Festa dello Sport 2026” promossa dall’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco – Battisti – Ferraris.

La manifestazione si svolgerà il prossimo 20 maggio, dalle ore 8:00 alle 13:00, presso il Campo Sportivo Francesco Di Liddo e coinvolgerà studenti, insegnanti e associazioni sportive del territorio in una mattinata all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori educativi.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’istituto guidato dalla dirigente scolastica Emilia Nenna e la ASD Doxa, nell’ambito del progetto nazionale Scuola Attiva Kids. Determinante il lavoro di coordinamento del tutor sportivo Ciro Di Maio, presidente della ASD Doxa, che ha messo a disposizione competenze tecniche e organizzative per la realizzazione dell’evento. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’insegnante Hamdi Maleka, referente scolastico per i progetti sportivi ministeriali dedicati alla scuola primaria.

La giornata sarà anche occasione di riflessione e vicinanza alla comunità: prima dell’inizio delle attività sportive verrà osservato un minuto di silenzio in memoria della piccola Alicia e di tutte le persone scomparse tragicamente nelle ultime settimane. Un gesto simbolico che intende sottolineare il valore dello sport come strumento di empatia, solidarietà e partecipazione.

L’evento si svolgerà sotto l’egida di Sport e Salute e con il patrocinio della Regione Puglia nell’ambito del progetto “Puglia 2026”.

Nel corso della manifestazione, ASD Doxa coordinerà le attività sul campo insieme ad alcune realtà sportive del territorio, tra cui: