Storico traguardo raggiunto per Andrea Pellegrino che batte approda agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia a Roma.
Nel pomeriggio odierno il 29enne tennista biscegliese supera in due set lo statunitense Frances Tiafoe (numero 22 al mondo) con il punteggio di 7-6, 6-1, conquistando per la prima volta in carriera gli ottavi di un Masters 1000.
Pellegrino parte subito forte in avvio di gara portandosi sul 4-0, poi però Tiafoe reagisce e porta la partita al tie-break. Altalena di emozioni con Pellegrino che fallisce numerosi set point prima di spuntarla 10-8. Nel secondo set il tennista biscegliese prende subito il largo dimostrando una grandissima tenuta psicofisica che lo porta a vincere 6-1.
Agli ottavi Andrea Pellegrino potrebbe trovarsi di fronte il numero uno al mondo Jannik Sinner che nel suo match, si gioca oggi, se la vedrà contro l’australiano Alexei Popyrin.