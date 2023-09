Farucci nuovo rinforzo del Bisceglie Calcio, in quattro ai saluti

Continuano le operazioni di mercato in casa Bisceglie Calcio. Il club stellato ha ufficializzato l’arrivo del giovane Vincenzo Farucci ed al tempo stesso quattro uscite.

La novità è nel reparto difensivo con l’ingaggio di Farucci, classe 2003, difensore capace di giocare centralmente o come terzino sulla fascia destra. Tranese come mister Di Meo, Farucci è transitato dal vivaio del Bari (Under 15) prima del trasferimento al Parma, dove dal 2018 al 2022 si è messo in evidenza collezionando quasi 90 presenze fra Under 17, Under 18 e campionato Primavera fino ad indossare anche la fascia di capitano. All’interno del brillante percorso giovanile del neo acquisto nerazzurro anche diverse convocazioni nelle Nazionali Azzurre di categoria U15 e U17.

Lo scorso anno Farucci è stato acquistato dal Cerignola senza riuscire tuttavia ad esordire in serie C, quindi a gennaio il passaggio al Molfetta, con cui ha disputato 11 partite (quasi tutte da titolare) in D. Adesso l’opportunità di ritagliarsi un ruolo significativo nel Bisceglie per contribuire ad un repentino cambio di rotta.

Contestualmente il Bisceglie Calcio saluta dopo poche settimane l’attaccante Ezequiel Zaldua, i centrocampisti Carlo Sisto e Cristiano Proietti, il difensore Andrea Cillo e il preparatore atletico Giuseppe Piccolo.