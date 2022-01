Falsa partenza Diaz, a Potenza arriva una sconfitta per i ragazzi di mister Capurso

Parte con una sconfitta il 2022 per la Diaz che perde in casa del Città di Potenza in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

All’esordio sulla panchina biancorossa, mister Capurso deve fare a meno di Cassanelli e Divincenzo, ma può contare sul rientro di Gonzalez all’esordio assoluto in stagione. Tra i convocati dell’ultima ora c’è anche il neo acquisto Diez Ferrer.

La gara prende subito la strada sbagliata con il Città di Potenza che si porta in vantaggio poco prima del 4’. Ci si aspetta la reazione da parte di Caggianelli e soci, ma i lucani prima raddoppiano al 7’11”, poi triplicano al 14’21”. Sotto di tre reti la situazione si fa pesante, ma l’andazzo non cambia con i padroni di casa che si portano addirittura sul 4-0 al 16’09”. Nel finale di tempo la rete che da un po’ di speranza alla Diaz arriva proprio dal neo arrivato Diez Ferrer che realizza a poco più di due minuti dal riposo. Nella ripresa la Diaz prova a reagire, ma senza costrutto. A metà frazione arriva la quinta rete potentina, seguita un paio di minuti dopo dal 5-2 definitivo di Igor Da Rocha, alla terza rete consecutiva da quando è alla Diaz.

Biscegliesi che rimediano la quinta sconfitta stagionale rimanendo fermi a quota 14 punti in classifica. Sabato prossimo chiusura del girone d’andata con la Diaz che ospita al PalaDolmen il Castellana.