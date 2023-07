Fabbri torna sulla panchina dei Lions Bisceglie, “Il legame non si è mai interrotto”

I Lions Bisceglie hanno scelto Enrico Fabbri per la guida tecnica del team che si presenterà ai nastri di partenza del terzo livello cestistico italiano con gli obiettivi di conservare la categoria e portare quanta più gente sugli spalti del PalaDolmen.

Compiti affidati al 51enne toscano, fresco di promozione in B interregionale con Mondragone. Una lunga esperienza maturata in giro per l’Italia, a suon di risultati soddisfacenti, sulle panchine di Piombino, Pistoia Basket, Ribera, Veroli, Gragnano, Cecina, Ferentino, Scauri, Pescara, Formia, Domodossola. Sei campionati vinti in carriera, diverse salvezze centrate in circostanze nelle quali è subentrato in corsa, tanti ricordi piacevoli compreso il passaggio a Bisceglie nell’annata 2012-2013: un basket rapido e a tratti molto spettacolare, una brillante qualificazione centrata ai playoff e il rammarico per lo stop in gara3 nei quarti sul parquet di Roseto.

La città, la società, i tifosi gli sono sempre rimasti nel cuore: «Il legame con Bisceglie non si è mai interrotto e in questi anni ho sempre mantenuto un contatto con la dirigenza: quando ho ricevuto la chiamata non mi sono lasciato ripetere la proposta, accettando con grande entusiasmo. Non vedo l’ora di ricominciare» ha sottolineato coach Fabbri.

La diversa dimensione tecnica della B nazionale è un’incognita della prossima annata: «Io ho pochi dubbi: sembra quasi una seconda A2. Il mercato sembra procedere lentamente e in ritardo ma non è semplice costruire le squadre: per quanto ci riguarda, faremo il massimo con il budget a disposizione, consapevoli di non poter fare la corsa sugli altri ma individuando i profili che riteniamo utili, nell’insieme, al progetto tecnico».

Il nuovo allenatore nerazzurro è pronto a fare una promessa a tutti i sostenitori: «I Lions lotteranno su ogni pallone, spero che questo atteggiamento e il carattere che il gruppo mostrerà sul campo convincano il pubblico a seguirci e sostenerci in modo massiccio. Bisceglie ha conquistato la B nazionale, che è un patrimonio prezioso: sono onorato di aver assunto la missione di contribuire a custodirlo. Insieme, con lavoro, fatica, spirito di sacrificio e tanta grinta riusciremo a centrare l’obiettivo» ha concluso coach Fabbri.

Ulteriori novità relative alla composizione del roster e dello staff saranno rese note nei prossimi giorni.