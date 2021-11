Europei nuoto in vasca corta, Elena Di Liddo quarta con la staffetta

Esordio con un quarto posto in staffetta per Elena Di Liddo a campionati europei di nuoto in vasca corta, in svolgimento all’Aquatics Palace di Kazan (Russia) fino al 7 novembre.

La nuotatrice biscegliese, in forza a Carabinieri e CC Aniene, nella staffetta 4×50 stile libero femminile ottiene il primato personale di 24″61 (precedente di 24″88), Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene) in 23″66, Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / NC Azzurra 91) in 24″96 e Chiara Tarantino (Gestisport) in 23″79 per un tempo complessivo di 1’37″02 che vale il quarto posto ad 1″08 dal bronzo della Polonia (1’35″94). Oro alla Russia in 1’34″92; argento all’Olanda in 1’35″47.

“Il podio era veramente difficile – dichiara la Di Liddo – infatti le polacche sono distanti oltre un secondo. Abbiamo ottenuto il massimo per quelle che erano le nostre possibilità. Sono felicissima per le più giovani che si stanno facendo valere, sono tutte fortissime; daranno nei prossimi anni una grossa mano alla nazionale e a tutte le staffette”.

Credit foto: Andrea Staccioli / Inside – DBM