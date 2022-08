Europei nuoto: Elena Di Liddo si ferma in semifinale nei 100 farfalla

Continua senza sosta il campionato europeo di nuoto di Elena Di Liddo che, nella giornata di oggi, ha gareggiato nei 100 metri farfalla fermandosi in semifinale.

L’azzurra dopo l’ottimo 58”43 registrato nella propria batteria di qualificazione, chiusa al secondo posto alle spalle della francese Wattel che ha fermato il crono in 57”73, non è riuscita a ripetersi nell’atto decisivo per l’accesso alla finale. Impegnata nella prima delle due semifinali, infatti, la nuotatrice biscegliese non ha avuto la forza di migliorare il tempo fatto segnare in mattinata chiudendo la gara al quinto posto in 58”68, ad appena due centesimi di distacco dalla svizzera Ugolkova.

Le prime tre posizioni, invece, sono state conquistate dalla francese Wattel, prima in 56”99, che si è messa alle spalle di oltre un secondo la tedesca Koehler e la belga Vanotterdijk. L’incrocio dei tempi con la seconda semifinale, nella quale era impegnata l’altra azzurra Ilaria Bianchi, è stato decisivo per la Di Liddo che, chiudendo con il decimo crono complessivo, non è riuscita ad entrare tra le prime otto che domani si batteranno per il titolo continentale.