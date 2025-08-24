Estate di successi e nuove sfide per la Scuola di Ciclismo “Gaetano Cavallaro”

Non si è mai fermata l’attività della Scuola di Ciclismo “Gaetano Cavallaro” di Bisceglie, che per tutta l’estate ha continuato a vivere un’intensa stagione fatta di risultati sportivi e impegni organizzativi. Sul fronte agonistico, gli atleti hanno portato a casa importanti traguardi: Adam Abdelsamad, nella categoria Allievi, ha conquistato il 3° posto nella classifica generale del Challenge XCO Puglia, mentre tra gli Esordienti Gabriele Losciale ha ottenuto un meritato 5° posto di categoria.

Ottime notizie anche dal settore paralimpico, dove Mauro Preziosa ha centrato il 9° posto ai Campionati Italiani di ciclismo nella disciplina handbike. Nel frattempo, Elena Acquafresca è stata convocata in uno stage della nazionale FISDIR, conferma del valore del vivaio della Cavallaro anche nelle discipline riservate ad atleti con disabilità intellettivo-relazionali.

Ma il calendario non si ferma: il prossimo 7 settembre Bisceglie ospiterà la prima gara nazionale FISDIR, il “II Trofeo PumpTrack Bisceglie – FAUMCAP”, sostenuto dalla Fondazione Allianz UmanaMente. Un evento unico che permetterà agli atleti FCI e FISDIR di confrontarsi in una disciplina spettacolare, capace di regalare emozioni a partecipanti e pubblico.

Il 21 settembre, sempre sulla pista di PumpTrack di via Amando Vescovo, si terranno poi i Campionati Italiani FCI per le categorie agonistiche. L’appuntamento porterà a Bisceglie i migliori riders d’Italia per uno show di acrobazie e velocità, confermando ancora una volta la città come centro di riferimento per il ciclismo giovanile e paralimpico.