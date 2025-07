Esperienza al potere per Sportilia Bisceglie: confermate Dominko e Nazzarini

La costruzione della nuova Sportilia Bisceglie per il campionato di Serie C 2025/26 prende il via con due conferme fondamentali: Viviana Dominko e Maria Grazia Nazzarini. Due autentiche “chiocce” per il gruppo, capaci di guidare le giovani atlete grazie a carisma, esperienza e spirito di squadra.

Viviana Dominko, classe 1982, argentina di Buenos Aires, vestirà per il terzo anno la maglia biancazzurra, il secondo consecutivo. Già protagonista del salto in B2 cinque anni fa e decisiva nella promozione in Serie C della scorsa stagione, Dominko sarà nuovamente a disposizione di coach Nuzzi per offrire la sua classe e la sua straordinaria versatilità. Ex nazionale argentina dal 1999 al 2016, vanta un curriculum ricco di successi in Italia (A1 con Vicenza) e in Svizzera (campionessa nazionale con il Kanti Schaffausen). La pallavolo è una vera passione di famiglia per Viviana, che continuerà a condividere il campo con la giovane figlia Guadalupe, classe 2010, già promessa del vivaio.

Accanto a lei, un altro volto storico della società: Maria Grazia Nazzarini. Laterale classe 1987, detentrice del record di presenze in biancazzurro, Nazzarini è tesserata con Sportilia fin dalla fondazione del club nel 1999. Nonostante il recente terzo “pit-stop” per la maternità, la capitana è pronta a rimettersi in gioco con l’energia e la determinazione che da sempre la contraddistinguono. Credits: Massimo Lavermicocca