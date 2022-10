Esordio stagionale per la Virtus Bisceglie, Don Uva di scena sul campo del Levante Azzurro

Domenica 2 ottobre partirà il campionato di Prima categoria; Virtus Bisceglie che esordirà sul sintetico del Di Liddo (ore 11.00) contro l’Atletico Peschici, nel raggruppamento del girone A. Per il Don Uva Bisceglie, militante nel girone A di Promozione, è in programma domenica (ore 15.30) la partita esterna contro il Levante Azzurro, in quel di Grumo Appula allo stadio “Vito Ventura”.

Per la Virtus si tratta della terza annata in Prima categoria. Un caso curioso il match tra Virtus Bisceglie e Atletico Peschici: per la terza volta consecutiva, le due squadre si affrontano alla prima giornata. I ragazzi di coach Di Franco avranno dalla propria parte il pubblico di casa, che potrà entrare al “Di Liddo” con ingresso gratuito.

Il Don Uva dovrà dare continuità alla vittoria ottenuta in occasione della seconda giornata ai danni della Rutiglianese, battuta per 3-1. I giocatori di casa occupano la quarta posizione in campionato a quota 4 punti (Don Uva a -1) e ancora imbattuti. Il Levante Azzurro infatti è reduce da un pareggio (1-1 con Daunia Foggia) e da una vittoria a tavolino per 3-0 alle spese della Virtus Mola Calcio.