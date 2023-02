Esordio in Coppa Italia stasera per la Diaz, turno infrasettimanale in C2 per il Nettuno

Tre giorni dopo l’ultimo impegno, Diaz e Nettuno tornano in campo questa sera, martedì 7 febbraio, per affrontare rispettivamente il match di Coppa ed il turno infrasettimanale di campionato. Le gare avranno come calcio d’inizio le ore 20.00 e 21.00.

I biancorossi di Capurso si recheranno al “Pala Lagravinese” di Sammichele per affrontare la compagine locale nel primo turno della Coppa Italia serie B. I biscegliesi hanno concluso il girone d’andata al quarto posto e se la vedranno, come da regolamento, con la compagine barese che, in virtù della vittoria a tavolino sul Potenza per 6-0, si è classificata prima. La vincente affronterà chi si aggiudicherà l’incontro tra New Team Taranto e Dream Team Palo del Colle. Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Se al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità approderà al turno successivo la squadra meglio classificata al termine delle gare al termine del Girone di andata. Sammichele – Diaz sarà diretta da Giuseppe Costrino di Termoli il quale sarà coadiuvato da Cristoforo Corsini di Taranto. Crono: Jacopo Giannelli di Bari.

Un’ora più tardi, al “Campo Comunale Via Gianpaolo” di Rutigliano, il Nettuno scenderà in campo per affrontare l’Azetium Rutigliano nella quarta giornata di ritorno del campionato serie C2 girone A. I biscegliesi hanno il favore del pronostico in virtù della migliore posizione in classifica ed al contempo, vogliono riscattare il ko interno rimediato con l’Eraclio. La compagine locale punta a far punti per interrompere la serie negativa che dura da tre gare. All’andata, il Nettuno si impose con un largo 13-5.