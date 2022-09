Esordio in Coppa Divisione per la Diaz, Capurso: “Verifica dove mi aspetto crescita”

A pochi giorni dal raduno, la Diaz si trova subito a preparare il primo impegno ufficiale di stagione ospitando al PalaDolmen sabato 10 settembre, ore 16 ingresso gratuito, il Sammichele in occasione del primo turno di Coppa Divisione.

La compagine presieduta da Giuseppe Cortellino ha effettuato un test amichevole nella giornata di ieri ospitando a Bisceglie il Vitulano Drugostore Manfredonia, compagine di Serie A2, per cercare l’amalgama giusta in vista del campionato che prenderà il via sabato 1 ottobre. Vittoria andata ad appannaggio dei sipontini con un 8-1 finale.

“Il giudizio generale è positivo dal punto di vista dell’impegno – dichiara il tecnico Leopoldo Capurso – mentre dal punto di vista tattico dobbiamo entrare in certi meccanismi. È un bel mix di giovani ed esperti che ha bisogno di essere assimilato, ma abbiamo molta fiducia”. Sabato arriva il Sammichele, compagine che i biscegliesi affronteranno anche nel girone G del prossimo campionato di Serie B. Cosa aspettarsi a distanza così breve dall’avvio dei lavori ce lo spiega Capurso, “A prescindere che si tratti di allenamento, amichevole o gara ufficiale, giorno dopo giorno mi aspetto degli step di crescita come nomale che sia quando si fa un lavoro attento. Sarà una verifica importante, pur tenendo bene a mente che si tratta di un impegno ufficiale”.

Diaz che nel corso del mercato estivo ha inserito giocatori di qualità, esperienza e talento ad una intelaiatura reduce dal quarto posto nella stagione regolare della passata stagione, “Questa è una società fatta da persone serie, umili e capaci, che fanno della famiglia un punto di riferimento. Sono contento di far parte di questo gruppo. Questo è un anno dove dobbiamo operare un ulteriore momento di crescita, dove la Diaz deve cercare di essere nella zona playoff considerando che sarà un campionato livellato con tante squadre che puntano a fare bene e a vincere. Noi ce la giocheremo sino in fondo – conclude Leopoldo Capurso – cercando di capire da subito come il famoso mix si andrà ad integrare con il supporto di gente come Allison, Lopopolo ed Alemao”.