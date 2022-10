Esordio con tre punti per Sportilia e Star Volley / CLASSIFICA

Esordio da incorniciare per le due formazioni cittadine impegnate nel campionato di Serie B2 di volley. Sportilia e Star Volley Bisceglie, infatti, nella gara d’esordio del torneo superano rispettivamente Castellaneta e Chieti e portano a casa l’intera posta in palio.

Ad aprire il sabato perfetto per i colori biscegliesi sono state le nerofucsia di coach Sarcinella, impegnate alle ore 17 in Abruzzo sul campo della Nocciano Chieti nel primo match della propria storia nella categoria. Un appuntamento con la storia che si trasforma in un trionfo per la Star Volley che approccia la Serie B2 liquidando le avversarie con il punteggio di 3-0. Una partita d’alto livello dominata in lungo e in largo dalle nerofucsia, bravissime a prendere il controllo della gara fin dalle prime battute. Nella prima frazione Haliti e compagne carburano con il passare dei minuti e allungano progressivamente il gap fino al 16-25 con il quale termina il set d’apertura. Nel secondo parziale l’andamento dell’incontro non muta con la Star Volley che, con il trascorrere degli scambi, prende le misure alle abruzzesi arrivando a conquistare il set con la doppia cifra di vantaggio (15-25). Portatesi sullo 0-2 le biscegliesi sono abili a sfruttare l’inerzia favorevole anche nella terza frazione durante la quale il gap con le avversarie si dilata ancor più che nei precedenti set come certifica il 14-25 con il quale si chiude l’incontro.

Le biancazzurre di coach Nuzzi, invece, scese in campo alle ore 19 sulle tavole amiche del PalaDolmen, sfornano una prestazione solida e regolano la neopromossa Castellaneta in un derby molto combattuto, soprattutto nei primi due set. Partono meglio le padrone di casa che conquistano i primi cinque punti della partita provando subito a scappare via nel punteggio. Il vantaggio rimane costante fino a metà frazione quando le tarantine provano la reazione riportandosi ad una sola lunghezza di distanza. La situazione d’incertezza si protrae fino alla battute finali del set, ma nel momento decisivo Sportilia mantiene la lucidità necessaria per conquistare la frazione per 25-23. Al rientro in campo, la gara si mantiene equilibrata ma l’avvio di set sorride alle ospiti che si portano in vantaggio di quattro lunghezze (4-8). Castellaneta mantiene il comando delle operazioni per larghi tratti fino a quando Sportilia trova la forza di risalire ed impattare la contesa sul 18-18. Questa volta, però, sono le tarantine a mostrare maggiore concretezza nelle battute finali facendo proprio il set con il punteggio di 22-25. Ristabilita la parità, la partita cambia completamente, infatti, le biscegliesi cambiano decisamente marcia nel terzo set lasciando le briciole alle avversarie che devono arrendersi con un eloquente 25-9. Le velleità di rientrare in partita delle tarantine nel quarto parziale vengono subito spente dalle biancazzurre che, dopo un inizio equilibrato, prendono definitivamente il largo sfruttando un ottimo turno in battuta di Arianna Losciale e chiudono la pratica con il 25-14 che vale il 3-1 finale.

Grazie a queste due rotonde vittorie le compagini biscegliesi guidano il girone L di Serie B2 con 3 punti. Nel prossimo turno, in programma sabato 15 ottobre, Sportilia sarà di scena sul parquet di Isernia mentre Star Volley esordirà in casa ospitando al PalaDolmen Pescara.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2