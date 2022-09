Calendari: esordio casalingo per l’Unione Calcio, trasferta per Bisceglie e Don Uva

Nel pomeriggio di mercoledì 7 settembre sono stati pubblicati i calendari del campionato di Eccellenza e Promozione che partiranno domenica 18 e vedrà ai nastri di partenza Bisceglie, Unione Calcio e Don Uva tutti collocati nel girone A dei rispettivi tornei.

I nerazzurri debutteranno in trasferta contro il Real Siti mentre, una settimana dopo, se la vedranno al “Ventura” con il Canosa per poi rendere visita alla Vigor Trani. Alla sesta, i ragazzi di Cinque riceveranno dinanzi al proprio pubblico il Manfredonia e, sei giornate più tard,i si recheranno al “Di Liddo” per affrontare l’Unione Calcio. Chiusura contro l’Unione Sportiva Mola.

Esordio tra le mura amiche contro il Corato per gli azzurri. Nel turno seguente saranno di scena a Molfetta ospiti del Borgorosso ed alla terza, se la vedranno con il Polimnia Calcio. I ragazzi di Rumma concluderanno la regular season affrontando l’Orta Nova.

Il girone d’andata del massimo torneo regionale terminerà domenica 11 dicembre. Sette giorni dopo scatterà il girone di ritorno che culminerà il 16 aprile 2023.

Partirà da Spinazzola il campionato di Promozione del Don Uva. Domenica 25 i biancogialli sfideranno sul sintetico cittadino la Rinascita Rutiglianese e alla terza il Levante Azzurro. Ultima giornata contro la Virtus San Ferdinando. Il girone d’andata si concluderà l’11 dicembre. Successivamente ci sarà una lunga sosta sino all’8 gennaio domenica in cui partirà il girone di ritorno che si chiuderà domenica 16 aprile.

Calendario Eccellenza Pugliese girone A