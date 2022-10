Esordio a Ragusa per il Bisceglie Rugby in Serie A femminile

Tutto pronto per l’esordio in campionato del Bisceglie Rugby, impegnato domenica 9 ottobre, ore 11:30, a Ragusa per la prima giornata della Serie A femminile.

Per la compagine pugliese si tratta della seconda annata nella massima categoria. Non sarà sicuramente un cammino semplice per le ragazze capitanate da Annamaria Giangregorio, vogliose di continuare l’importante percorso di crescita intrapreso ormai più di due anni fà. Le gialloblù sono state inserite nel Girone 3 insieme appunto al Ragusa Rugby, Spartan Queens Montegranarzo, All Reds Roma, Torre Del Greco, e le Puma Bisenzio, con quest’ultime che sono state spostate proprio nelle ultime ore dal girone 2, a causa della defezione da parte delle Donne Etrusche.

In questi due mesi di preparazione al campionato, lo staff tecnico e la società hanno lavorato intensamente con l’obiettivo di affiatare ulteriormente il gruppo e renderlo pronto alla nuova stagione. Si parte subito con una sfida ricca di insidie, il Ragusa Rugby infatti è una squadra capace di nascondere minacce e pericoli, essendo composta da rugbiste provenienti da tutta la Sicilia. Le ragazze guidate da coach Sean Hedley proveranno a mettere in pratica il lavoro svolto durante la preparazione.