Esordi positivi per Bisceglie e Unione Calcio, cade il Don Uva / CLASSIFICHE

Comincia nel migliore dei modi il campionato di Eccellenza di Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che aprono il torneo conquistando due vittorie fondamentali per approcciare al meglio la stagione.

Successo importante per i nerazzurri di mister Cinque che violano nel finale l’ostico campo del Real Siti grazie alle reti di Barletta al 77’, bravissimo al termine di una splendida azione personale a superare un avversario e trafiggere l’estremo di casa, e di Marasciulo che, nel secondo minuto di recupero, chiude la pratica con un’azione di forza in area garganica. Il prossimo appuntamento per il team stellato sarà l’esordio casalingo, in programma domenica prossima, contro il Canosa, oggi fermato sul 2-2 casalingo dal Borgorosso Molfetta.

Tre punti d’oro anche per l’Unione Calcio che, tra le mura amiche, supera in rimonta il Corato con il punteggio di 3-1. Al vantaggio neroverde, firmato da Kone al 18’ con un preciso destro dal limite dell’area, i biancazzurri replicano con un secondo tempo di alto livello. I ragazzi di mister Rumma, infatti, prima colgono il pari grazie all’incornata di Gabriele Monopoli sugli sviluppi di un calcio piazzato al 75’ e, in pochi minuti, completano il sorpasso con la rete realizzata su calcio di rigore da Manzari cinque giri di lancette più tardi. Nel finale è Di Palma ad arrotondare il risultando realizzando il tris con una conclusione vincente nel cuore dell’area coratina. Nel prossimo turno, in programma domenica 25 settembre, l’Unione affronterà la prima trasferta stagionale sul campo del Borgorosso Molfetta.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Decisamente amaro, invece, l’esordio nel torneo di Promozione del Don Uva che sul campo del quotato Spinazzola si arrende con l’eloquente punteggio di 5-0 al termine di un match controllato con autorevolezza dai padroni di casa. L’occasione per il riscatto per la truppa biancogialla arriva dalla prossima gara casalinga con la Rutiglianese, vittoriosa quest’oggi per 2-1 contro il Real San Giovanni.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

FOTO: MARCELLO PAPAGNI