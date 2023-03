Esame San Severo per il Bisceglie, Unione Calcio ospita la Vigor Trani

Una trasferta insidiosa ed un turno casalingo che non dovrebbe nascondere grattacapi. E’ questo il programma di Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 12 marzo nel ventiduesimo turno del massimo torneo regionale.

Dopo la vittoria interna con il San Marco, i nerazzurri vogliono tornare a fare bottino pieno in trasferta nel match in programma al “Ricciardelli” di San Severo ospiti della compagine giallogranata. Una gara che nasconde insidie considerando la volontà dei locali di dare continuità al successo sulla Vigor Trani e di tornare a festeggiare una vittoria casalinga che manca dal sedicesimo turno (2-1 sul Canosa). Il Bisceglie invece, punta a conquistare l’intera posta in palio per rimanere in scia del Manfredonia impegnato in trasferta con l’Unione Sportiva Mola. All’andata, i nerazzurri si imposero per 3-0 grazie alla doppietta di Di Rito e all’acuto di Bonicelli.

Non ci dovrebbero essere problemi per l’Unione Calcio che al “Di Liddo” se la vedrà con il fanalino di coda Vigor Trani. Azzurri a caccia del riscatto dopo il ko esterno con il Canosa e pronti a conquistare i tre punti contro la squadra tranese che ha racimolato sinora solo sconfitte e, da domenica scorsa, è matematicamente retrocessa in Promozione. Non sarà dell’incontro mister Rumma appiedato dal Giudice Sportivo. In tale occasione sarà sostituito dal vice Di Giorgio.

Foto: Marcello Papagni