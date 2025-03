Emozioni e colpi di scena, Star Volley la spunta su Santa Teresa di Riva / CLASSIFICA

Al termine di un’altalena di emozioni e di una partita al cardiopalma durata oltre due ore, Star Volley riscatta la sconfitta con Marsala superando al tiebreak le siciliane del Santa Teresa di Riva nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B1.

Nell’inedita cornice del PalaCosmai le nerofucsia padrone di casa partono forte e sembrano indirizzare la gara dalla propria parte nel primo set. Il +3 guadagnato da Star Volley nella primissima fase di partita, infatti, si dilata fino al +5 (19-14) grazie all’ottimo lavoro a muro di Civardi e Torre. Le ospiti provano a reagire, ma Cometti e Galazzo chiudono i conti sul 25-19 con il quale si va al cambio campo. Biscegliesi in controllo anche nel primo segmento di seconda frazione con il 5-2 iniziale che sembra far proseguire la gara sulla falsariga del set precedente. Una striscia di cinque punti consecutivi da parte del Santa Teresa di Riva, però, capovolge la situazione e la partita si trasforma in un’avvincente battaglia punto a punto che perdura quasi fino al termine del set. Nel finale, le ospiti si dimostrano più ciniche e, approfittando di un passaggio a vuoto delle nerofucsia, ne approfittano per riequilibrare la sfida impattando sull’1-1 in virtù del 20-25 che manda in archivio la seconda frazione.

Il pareggio galvanizza le siciliane e cambia l’inerzia dell’incontro infatti, in avvio di terzo set, Star Volley continua a commettere errori favorendo la fuga delle ospiti che scappano sul + 6 sul punteggio di 10-16. Le biscegliesi provano a scuotersi con coach Breviglieri che manda in campo Solarino e Ba per tentare un riavvicinamento. La mossa sembra sortire effetti, infatti, le padrone di casa ricuciono fino al -2 grazie alle giocate delle due subentrate. Ancora una volta, però, nel finale Santa Teresa di Riva si dimostra più lucida chiudendo i conti sul 23-25 confermando lo status di formazione molto ostica. Messe con le spalle al muro, le biscegliesi approcciano il quarto parziale con ferocia e l’ace di Civardi e l’attacco vincente di Panucci dimostrano la volontà di reazione delle nerofuscia, che toccano immediatamente il +7 sul 13-6. Star Volley non sbaglia più nulla e dilata il vantaggio in doppia cifra portando la sfida al tiebreak con un eloquente 25-11. Il quinto e decisivo set si rivela un vero e proprio susseguirsi di colpi di scena. L’avvio è tutto di marca ospite e il +4 sul 6-10 sembra costringere Star Volley alla seconda sconfitta consecutiva. Tuttavia, le giocate di Adubea, Cometti e Civardi valgono un parziale di 6-1 che fissano il sorpasso sul 12-11 e danno il via ad un finale molto intenso di partita. Panucci regala il primo match point alle biscegliesi ma le siciliane prima lo annullano e, poco dopo, guadagnano a loro volta la palla per vincere la partita sul 14-15. Star Volley non molla e ancora Panucci e Ba consentono alle padrone di casa di godere di un nuovo match point sul 17-16. Panucci decide di prendersi la scena e diventa la protagonista indiscussa del tiebreak trovando l’ace del 18-16 che vale il definitivo 3-2 con il quale si chiude la partita.

Nel prossimo turno, in programma sabato 8 marzo, Star Volley sarà nuovamente impegnata contro una formazione siciliana dovendosi recare sul parquet di Modica. Una sfida importante per restare aggrappate ai piani altissimi della classifica. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

