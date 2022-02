Emergenza assoluta in casa Bisceglie Femminile in vista del match col Granzette

Vigilia di una nuova trasferta per il Bisceglie Femminile, di scena domani pomeriggio a Rovigo per il match che vedrà opposte le neroazzurre al Granzette per la quindicesima giornata di Serie A.

Emergenza assoluta in seno al roster guidato da Giuseppe Di Chiano. Alle già note assenze di Giuliano e Ion per squalifica, si sono aggiunte le indisponibilità di Nicoletti, Montufo e Loconsole. Difficoltà che hanno portato il club a cercare una soluzione, “Abbiamo provato a rimandare la gara – afferma il presidente Abbattista – perché dal punto di vista numerico siamo in grossissima difficoltà. Purtroppo sul fronte opposto non c’è stata comprensione e questo ci dispiace. Ne prendo atto, non mi aspettavo un atteggiamento del genere e ne farò tesoro per il futuro. Il Bisceglie Femminile – continua il numero uno neroazzurro – si è sempre dimostrato comprensivo e propositivo nell’andare incontro alle problematiche degli altri club per qualsiasi necessità. Da oggi la musica cambia ed è giusto che tutti lo sappiano in modo tale da potersi regolare senza avanzare richieste in futuro”.

Bisceglie Femminile che cercherà di fare l’impresa e di portare a casa importanti punti che possano dare nuovo slancio alla seconda parte della stagione. Calcio d’inizio previsto per le ore 17, diretta streaming su www.futsaltv.it