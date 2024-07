Emanuele Prenna confermato assistente arbitrale della Can di Serie A e B

Per l’undicesimo anno consecutivo Emanuele Prenna farà parte della Can di Serie A e B. L’ufficialità è giunta dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri che ha deliberato la formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2024/2025.

Per l’assistente arbitrale biscegliese, appartenente alla Sezione di Molfetta ed in attività dal 2005/06, una conferma importante che da seguito a una lunga carriera che lo ha visto esordire in B a settembre 2014 in occasione di Pro Vercelli-Catania, mentre l’esordio in Serie A è datato 26 aprile 2015 in occasione del match tra Parma a Palermo per un totale di quasi 200 gare disputate.

Prenna è protagonista in questi giorni in occasione della Final Six della Premier League Libica dove ha fatto parte della squadra arbitrale che diretto il match da Al Madina e Al Hilal allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo.

Foto: Alberto Lingria