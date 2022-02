Elpidio trascina il Bisceglie Femminile al pareggio con il Granzette / CLASSIFICA

Con una prestazione gagliarda, fatta di sacrificio e sudore con il roster ridotto ai minimi termini il Bisceglie Femminile ottiene un prezioso pareggio sul campo del Granzette in occasione della quindicesima giornata di Serie A.

Di Chiano deve fare la conta ed i conti non tornano, viste le assenze di Ion, Giuliano, Nicoletti e con Montufo che ha stretto i denti per essere a Rovigo. Una partita già difficile si mette ulteriormente in salita dopo neanche tre minuti per via del gol di Pereira che porta le venete avanti. Neroazzurre che non si scompongono e rimangono nella partita per tutta la frazione impattando con Giusy Soldano che realizza a poco più di un minuto dal riposo. Nella ripresa il copione si ripete: padrone di casa di nuovo avanti grazie a Dayane Da Rocha al 4’30”. Passano due minuti e comincia lo show di Aline Elpidio che prima impatta al 6’30” per la seconda volta, poi all’8’ nel giro di dieci secondi mette a segno altri due gol che valgono la tripletta personale di giornata ed il momentaneo 4-2 Bisceglie. Di Chiano prova a chiudere tutti i varchi, ma negli ultimi cinque minuti la lucidità piano piano viene meno, Troiano e Pereira realizzano la rete del 4-4 che vale oro per un Bisceglie che ha dimostrato di avere attributi e di giocarsela su tutti i campi.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

GRANZETTE-BISCEGLIE FEMMINILE 4-4 (1-1 p.t.)

GRANZETTE: Grandi, Andreasi, Gasparini, Pereira, Dayane, Iturriaga, Costa, Ardondi, Longato, Troiano, Mantovani, Ricottini. All. Marzuoli



BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Montufo, Marino, Elpidio, Soldano, Jimenez, Loth, Parisi, Uva, Loconsole, Colamartino. All. Di Chiano



MARCATRICI: 2’38” p.t. Pereira (G), 18’30” Soldano (B), 4’30” s.t. Dayane (G), 6’40” Elpidio (B), 8’20” Elpidio (B), 8’30” Elpidio (B), 15’20” Troiano (G), 16’55” Pereira (G)



AMMONITE: Elpidio (B), Iturriaga (G)



ARBITRI: Davide De Ninno (Varese), Daniel Borgo (Schio) CRONO: Giacomo Voltarel (Treviso)