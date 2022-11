Elena Di Liddo protagonista ai campionati italiani assoluti di Riccione

Un tris di medaglie per confermarsi tra le migliori rappresentanti del nuoto azzurro. Elena Di Liddo conclude con tre argenti il proprio percorso ai campionati italiani assoluti invernali in vasca corta svoltisi a Riccione nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 novembre.

Una rassegna cominciata la mattinata di giovedì 10 novembre per la biscegliese, entrata in acqua per la gara dei 50 metri dorso nella quale ha concluso in seconda posizione alle spalle della primatista italiana Silvia Scalia di appena 0”20. L’ottimo crono di 26”74 ha infatti consentito alla Di Liddo di mettersi alle spalle la giovane Costanza Cocconcelli che ha completato il podio in virtù del 26”86 finale.

Ad un’ora e mezza di distanza dalla disputa della gara di dorso, la nuotatrice biscegliese è tornata in vasca per esibirsi nella propria specialità di riferimento, i 100 metri farfalla. Anche in questa circostanza il 57”48 finale è valso alla Di Liddo la seconda piazza alle spalle dell’esperta Ilaria Bianchi, abile a coprire la distanza in 57”22 mentre in terza posizione si è classificata la classe 2002 Giulia D’Innocenzo, staccata dalla biscegliese di trenta centesimi (57”78).

La mattina successiva è stata invece la volta dei 50 metri farfalla nei quali la Di Liddo ha disputato una buona prova conclusa con il tempo di 25”89 che le ha permesso di portarsi a casa un altro secondo posto alle spalle di Silvia Di Pietro, prima grazie al 25”47 finale. Sul terzo gradino del podio è salita la diciannovenne Viola Scotto Di Carlo che ha chiuso la sua prova in 26”06.

Nel corso della due giorni di gare, infine, l’atleta biscegliese ha voluto cimentarsi anche nei 50 metri stile libero, conclusi con un buon 25”07, e nei 100 metri stile libero, coperti con il tempo di 55”61.