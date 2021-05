Elena Di Liddo, gli Europei cominciano con la qualificazione alla finale dei 100 farfalla

Le Olimpiadi si avvicinano e le occasioni per staccare gli ultimi pass per la competizione sono a portata di mano per Elena Di Liddo, impegnata ai Campionati Europei di nuoto di Budapest (Ungheria), in programma da oggi a domenica 23 maggio.

Il talento biscegliese ha gia conquistato in giornata la finale dei 100 metri farfalla alla Duna Arena. Il 58″29 in batteria è stato il preludio alla prima semifinale, chiusa in terza piazza col tempo di 57″88 centrando il sesto tempo assoluto che vale l’ingresso nella gara decisiva per l’assegnazione delle medaglie, in programma domani pomeriggio (ore18.15, diretta su RaiDue).

La campionessa italiana avrà qualche giorno di riposo prima della gara sulla distanza corta. I 50 metri farfalla infatti, sono in programma per sabato 22 (qualificazioni la mattina, semifinali il pomeriggio dalle ore 18 e finale domenica pomeriggio).

La nuotatrice in forza ai Carabinieri ha già ben figurato nelle precedenti edizioni degli europei, con un palmares che parla di 4 bronzi e 2 medaglie d’argento spalmate nelle specialità dei 50, 100 farfalla e nelle staffette 4×50 e 4×100.